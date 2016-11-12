هاميلتون بطل فورمولا 1… يسعى لحفظ ذرية كلبه روسكو

حفظ لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات السيارات فورمولا 1 السائل المنوي لكلبه روسكو الذي يصاحبه أحيانا في المنافسات حتى يضمن أن يكون له جراء في المستقبل.

وكشف هاميلتون عن نبأ تجميد السائل المنوي لكلبه في حساب على انستجرام يتابعه نحو مئة ألف شخص.

وكتب السائق البريطاني يقول “روسكو معنوياته ممتازة. بسبب بعض المضاعفات إضطررنا لقص شعره.”

وأضاف قائلا “لأنه كلب البلدغ الاكثر جمالا قررت تجميد سائله المنوي حتى يمكن أن أرى صغاره الجراء في المستقبل، إنه من أفضل نسب، أمه وأباه كلاهما كانا بطلين في عروض للكلاب ولذلك سيكون شيئا رائعا أن تستمر جيناته.”