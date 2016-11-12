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زامبيا تتعادل مع الكاميرون في تصفيات المونديال

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زامبيا تتعادل مع الكاميرون في تصفيات المونديال زامبيا تتعادل مع الكاميرون في تصفيات المونديال

الزامبي _ أرشيفية

فرض المنتخب الزامبى التعادل على نظيره الكاميرونى فى المبارة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ضمن المجموعة الثانية.

تقدم المنتخب الزامبى بهدف فى الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول ,عن طريق الاعب “كولينس مبيسوما”, ثم عاد المنتخب الكاميرونى للمبارة بهدف من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول لينتهى أحداثه بالتعادل الأيجابى .

شهد الشوط الثانى تحفظًا من جانب الفريقين, وسط هجمات على استحياء من منتخب الأسود لينتهى اللقاء بالتعادل1-1 فى المجموعة التى تضم كلا من نيجيريا والجزائر.

ارتفع رصيد المنتخب الكاميرونى إلى نقطتين بعد تعادله مع منتخب الجزائر فى الجولة الأولى بهدف لكل منهما,وحصدت زامبيا النقطة الأولى لها فى المجموعة بعد الهزيمة فى المبارة السابقة 2-1 من نسور نيجريا.

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