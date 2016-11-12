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الأمير هاري: سيدني تستضيف ألعاب إنفكتوس لعام 2018

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الأمير هاري: سيدني تستضيف ألعاب إنفكتوس لعام 2018 الأمير هاري: سيدني تستضيف ألعاب إنفكتوس لعام 2018

أعلن الأمير هاري ابن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يوم السبت أن استراليا ستستضيف ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش.

وسينافس أكثر من 500 من أفراد الجيش الحاليين والسابقين في الحدث الرياضي في سيدني.

وقال الأمير هاري الذي أطلق أول دورة لألعاب إنفكتوس في لندن عام 2014 إن استراليا اختيرت لأنها مدينة رمزية تتمتع بإرث عسكري كبير وبمشجعين مولعين بالرياضة.

وأضاف في بيان عبر تسجيل مصور “كان بحق قرارا سهلا.. دورة ألعاب إنفكتوس 2016 ستكون في سيدني.”

وسينافس رياضيون أصيبوا أو جرحوا أو مرضوا في المنافسات الفردية والجماعية بما في ذلك السباحة والرماية وسباقات الدراجات والمضمار والميدان وفي منافسات الرجبي على الكراسي المتحركة.

وقالت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريس بين إن استضافة الألعاب تكريم وإجلال للشخصية التي لا تقهر للجنود من الرجال والنساء.

ونُظمت الألعاب في لندن وأورلاندو ومن المقرر أن تقام في تورنتو العام المقبل.

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