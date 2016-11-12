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هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى

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هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى

سيبدأ البريطاني لويس هاميلتون سباق جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات يوم الأحد من مركز أول المنطلقين بجوار زميله في مرسيدس نيكو روزبرج متصدر البطولة.

وهي المرة 60 التي سينطلق فيها هاميلتون من مركز أول المنطلقين في مسيرته وبفارق ثماني مرات فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر كما أنها المرة الأولى له في البرازيل منذ 2012 عندما كان مع مكلارين.

ويستطيع روزبرج التتويج بأول لقب عالمي يوم الأحد قبل جولة واحدة من النهاية إذا فاز بالسباق لكن هاميلتون الذي يبتعد بفارق 19 نقطة أظهر أنه سيفعل كل ما لديه لتأجيل الحسم إلى سباق جائزة أبوظبي الكبرى بعد أداء قوي في التجارب التأهيلية.

وسينطلق كيمي رايكونن بطل العالم 2007 وسائق فيراري من المركز الثالث وسينضم إليه في الصف الثاني الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول.

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