وزير الري يتفقد استعدادات البحيرة لاستقبال السيول

أشاد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بجهود محافظة البحيرة وإستعداداتها لإستقبال فصل الشتاء وإحتمالات الأمطار الغزيرة والسيول والإجراءات التى إتخذها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية من أعمال رفع كفاءة محطات الصرف الزراعى وتطهير المصارف وتعلية جسورها للحفاظ على المناسيب التصميمية للمياه بها وكذا تشكيل المحافظ لغرفة عمليات لإدارة الأزمات والطوارىء تعمل على مدار 24 ساعة وإصدار دليل للمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث وتعميمه على كافة المراكز والمديريات.

جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية بمدينة إدكو والتى رافقه خلالها المهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندس إبراهيم سليمان رئيس الإدارة المركزية لصرف غرب الدلتا وعبد الحميد شرف رئيس المدينة، حيث تفقد الأعمال الجارية لتطهير وتعميق وتوسعة مجرور إدكو ووجه بسرعة الإنتهاء من تلك الأعمال فى المواعيد المقررة بالإضافة إلى استكمال أعمال تطهير بحيرة إدكو لإستيعاب تصرفات مياه الصرف الزراعى والأمطار الزائدة وخدمة اعمال الصيد وتنمية الثروة السمكية فى تلك المنطقة.