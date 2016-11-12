مطروح تستقبل 16 طائرة لرالي الطيران الدولي تمثل 14 دولة أجنبية

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي، مساء اليوم، السبت، رالى الطيران الدولي الذي ينظمه رالي الطيران الملكي الانجليزي هذا العام، والذي بدء من جزيرة كريت حتى دولة جنوب أفريقيا مرورًا بعدة مراحل منها مصر، ومن المقرر أن تكون البداية من مطار مرسي مطروح الدولي، وذلك خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري ثم التوجه الي مطار 6 أكتوبر ومدن ” الغردقة – الأقصر- أسوان “.

وكان في استقبال الطيارين بمطار مرسي مطروح الدولي الأستاذ السيد الامام سكريتر عام المحافظ نائبًا عن محافظ مطروح، والذي يضم 16 طائرة من الطرازات المختلفة القديمة علي متنها 44 طيار تشارك فيه 14 دولة وهى: مصر – بريطانيا – لتوانيا – فرنسا – استراليا – ايرلندا – اليونان – بتسوانا – ألمانيا – بلجيكا – روسيا- أمريكا – ناميبيا – جنوب أفريقيا “.

وأكد سكرتير عام المحافظة بانه بناء علي توجيهات محافظ مطروح تم استقبال الطيارين من رالى الطيران الدولي، بالإضافة الي عمل برنامج ترفيهي وجولة سياحية بمدينة مرسي مطروح للضيوف الأجانب ليشاهد ضيوف المحافظة من 14 دولة الطبيعة الخلابة بمحافظتنا الواعدة والأمن الأمان التي تتمتع بها مصر وخاصة مطروح.

ومن جانبها أكدت صباح توفيق، مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم توزيع الدليل السياحى للمحافظة على الطيارين لتعريفهم بأهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.

وكان في استقبال الطيارين فرقة الفنون الشعبية وطلبة الكورال، وتقديم بعض العروض الفنية الخاص بالفلكلور البدوي وسط أعجاب وتفاعل الضيوف الأجانب وتم التقاط الصورة التذكارية.