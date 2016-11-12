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رئيس الأركان الجزائرى يتفقد القوات فى تندوف جنوب غربى البلاد

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رئيس الأركان الجزائرى يتفقد القوات فى تندوف جنوب غربى البلاد رئيس الأركان الجزائرى يتفقد القوات فى تندوف جنوب غربى البلاد

الجيش الجزائري _ أرشيفية

أشرف نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح فى نهاية زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة اليوم السبت على تنفيذ “تمرين بياني” وتفقد وتفتيش بعض وحدات قطاع العمليات جنوب ولاية تندوف جنوب غربى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية – فى بيان لها – أن :” الفريق قايد صالح تابع على مستوى ميدان الرمى والمناورات بمقر قيادة القطاع برفقة اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة تنفيذ تمرين بيانى تكتيكى بالرمايات الحقيقية بموضوع الهجوم من الحركة نفذته تشكيلات برية”.

وأضاف البيان أن :”هذا التمرين البيانى يأتى فى سياق انطلاق سنة التحضير القتالى 2016-2017 , ويهدف إلى تمكين الأطقم من تحسين الأداء والتحكم أكثر فى العتاد الموجود فى الحوزة ، فضلا عن الإضافة المرغوبة فى اكتساب المهارة والخبرة القتالية الضرورية بغرض إبقاء الوحدات فى كامل جاهزيتها العلمياتية والقتالية”.

وتابع الفريق قايد صالح مختلف مراحل تنفيذ “التمرين” حيث سجل تحكما كبيرا من قبل الفرق فى مجريات التمرين التى جرت فى أجواء وظروف قريبة من واقع المعركة الحقيقية .

وفى ختام “التمرين” ، حرص الفريق قايد على تهنئة الفرق المنفذة لهذا “التمرين البياني” ، شاكرا لهم سهرهم الدائم على القيام بمهامهم بعزم واقتدار.

أ ش أ

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