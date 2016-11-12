أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيسبوك يعلن الحرب على “عنصرية الإعلانات”

Google+ Print
فيسبوك يعلن الحرب على “عنصرية الإعلانات” فيسبوك يعلن الحرب على “عنصرية الإعلانات”

قرر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عدم السماح للمعلنين باستبعاد مجموعات عرقية معينة عند وضع إعلانات متعلقة بمجالات الإسكان والائتمان والتوظيف.

كان موقع التواصل الاجتماعي قد تضرر في وقت سابق بسبب الدعاوى القضائية التي اتهمته بانتهاك قوانين مكافحة التمييز في دول عدة.

وذكر موقع فيسبوك أنه سيوقف استخدام حملات التسويق على أساس عرقي في المجالات الثلاثة، وفقا لصحيفة “التليغراف” البريطانية.

كما أكد أنه سيطلب من المعلنين تأكيدات بأنهم لن يضعوا أي إعلانات تمييزية على الشبكة الاجتماعية، وأنه سيوفر لهم لائحة تتيح لهم فهم التزاماتهم.

وترفض القوانين الأميركية المتعلقة بالعمل والإسكان الإعلانات، التي تستبعد بعض الأشخاص أو الأقليات على أساس عنصري.

وبالرغم من أن فيسبوك لا يصنف المستخدمين على أساس عرقي، إلا أن آلية الموقع تصنفهم وفقا للتدوينات التي يتم نشرها على صفحاتهم وتعليقاتهم إضافة إلى تفاعلهم مع مواقع أخرى، ما يساهم في رفع كفاءة الخطط التسويقية عند توجيه الإعلانات لبعض المستخدين، وفقا لسياسات الموقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا