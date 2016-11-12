بالفيديو.. حقوقي يمني: التجويع هو سياسة الحوثيين في اليمن

قال الناشط الحقوقي اليمني أحمد شوقي أحمد، إن اتساع رقعة الجوع وزيادة معدلات الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، سببها الانقلاب الحوثي، الذي يعد امتدادًا للعصر الملكي الذي كان يحكم اليمن.

وأشار الناشط،، خلال لقائه عبر فضائية «الغد»، مع الإعلامية يارا حمدوش، إلى أن التجويع هو سياسة الحوثيين في اليمن، وأنهم يحكمون تحت شعار واحد هو «جوع شعبك يتبعك»، المأخوذ عن المثل العربي «جوع كلبك يتبعك».

وبسؤاله حول دور منظمات الإغاثة الإنسانية باليمن، قال إنها لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، نظرًا لسيطرة ما أسماه اللوبي السياسي عليها، موضحًا هناك لوبي يسمى بـ«الهاشمية السياسية» في اليمن، شبيه باللوبي الصهيوني، بحسب وصف الناشط، الذي أكد أن الانقلابيين استولوا على المساعدات.

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