أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في هذا الأسبوع!

كثيرة هي الأحداث التي شهدها هذا الأسبوع، وأبرزها حفل توزيع جوائز EMA لعام 2016، وحفل CFDA لجوائز الموضة، وعدد كبير من العروض الأولى لأكبر الإنتاجات السينمائية في هذا الموسم. وموقع "سيدتي نت" رصد لك ـ بالصور ـ أجمل إطلالات النجمات العالميات على السجادة الحمراء.

لقد أحببنا الكثير من إطلالات النجمات في فساتين السهرة أو في التنسيقات العصرية التي تألقت بها خلال هذا الأسبوع، وأجملها كان من نصيب النجمة الشابة "هيلي ستينفلد" Hailee Steinfeld، التي اختارت فستان سهرة مرهف باللون الأسود، من دار "رالف أند روسو" Ralph&Russo. كذلك أحببنا إطلالة النجمة الشقراء "كايت هادسون" Kate Hudson في فستان من الترتر الأسود مزيّن بالورود البراقة، اختارته مندار "ماركيزا" Marchesa. وقد بدت إطلالة النجمة "كاميلا الفيس" Camila Alves ناعمة ومرهفة في فستان جميل اختارته من دار "جورج حبيقة" Georges Hobeika، وإطلالة النجمة الشابة "ايما ستون"Emma Stone أيضاً كانت من أجمل الإطلالات في فستان اختارته من دار "شانيل" Chanel ذكّرنا بحقبة الخمسينيات.

وفي المقابل، أحببنا إطلالة كلٍّ من "نعومي هاريس" Naomie Harris، و"ايمي ادامز" Amy Adams العصرية في البدلات الرجالية، إذ اختارتها الأولى باللون الفضيّ من دار "غوتشي" Gucci، والثانية باللون البيج من دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لهذا الأسبوع، واختاري النجمة الأكثر أناقة برأيك.