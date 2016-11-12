3 سنوات حبس لصاحب معرض سيارات بتهمة النصب على المواطنين فى تأشيرات الحج

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح عابدين بحبس صاحب معرض سيارات ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيامة بإيهام المواطنين بأنه صاحب شركة سياحة، ويستطيع الحصول على تأشيرات الحج وتسفير الناس لدولة السعودية لأداء مناسك الحج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم عابدين بلاغات عديدة تفيد بتعرضهم لحالات نصب واحتيال من قبل بعض الشركات السياحية المتخصصة فى تسفير الناس لدولة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومقابل ذلك يتحصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين ٢٠ - ٥٠ ألفا كدفعة أولى للحصول على تأشيرات الحج.

وعندما توالت البلاغات ضد مجهول كثفت مباحث عابدين جهودها فى ضبط المتهم، وأدلى الضحايا بأقوالهم فى قسم الشرطة بأن تم التعرف على هذا النصاب من خلال إعلانات فى الجرائد، وعلى إثرها توجه الضحايا إلى مكتب وهمى كائن فى شارع العشرين بمنطقة فيصل، أنشأة المتهم للنصب على المواطنين، فكان يتحصل على المبلغ المالى المطلوب كدفعة أولى مقابل السفر، ويعد الضحايا بتسليم تأشيرات الحج قبل الموسم ببضع أيام والحصول على باقى المبلغ، ليأتى الموعد النهائى للتسليم ويقوم بالهرب خارج محافظة القاهرة.

وبتكثيف التحريات تتبعت مباحث عابدين الإعلانات المنوه عنها فى الجرائد وتم التوصل لهويه المتهم بالنصب، وتبين أنه يدعى حسام محمد محمد وبالغ من العمر ٣٦ عاما ومن محافظة الإسكندرية، وادعى أن لديه معرض سيارات، واتخذ من النصب مهنة لكسب المال الوفير، تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.