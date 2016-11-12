أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سلطات المطار تعيد طائرة من ممر الإقلاع لضبط راكب حاول تهريب 45 ألف جنيه

Google+ Print
سلطات المطار تعيد طائرة من ممر الإقلاع لضبط راكب حاول تهريب 45 ألف جنيه سلطات المطار تعيد طائرة من ممر الإقلاع لضبط راكب حاول تهريب 45 ألف جنيه

> كتب-أحمد مصطفي

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، بإعادة الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم من ممر الإقلاع بعد تلقيها بلاغًا بوجود راكب على متن الطائرة قام بتزوير مستند للسماح له بالسفر بمبلغ 45 ألف جنيه، مخالفًا قوانين انتقال النقد المصرى للركاب، والذى يسمح باصطحاب 5 آلاف جنيه فقط.

 

وقالت مصادر أمنية بالمطار، أنه بعد تحرك رحلة للطيران المتجهة إلى الخرطوم تلقت سلطات المطار بلاغًا يفيد بوجود راكب على الرحلة قام بتزوير مستند يفيد بأنه تابع لإحدى الجهات وسيتوجه للسودان لتسليم مرتبات عاملين بشركة هناك، وذلك لتهريب مبلغ 45 ألف جنيه مخالفًا للقوانين، وتم إعادة الطائرة والقبض على الراكب للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر