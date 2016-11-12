سلطات المطار تعيد طائرة من ممر الإقلاع لضبط راكب حاول تهريب 45 ألف جنيه

كتب-أحمد مصطفي

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، بإعادة الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم من ممر الإقلاع بعد تلقيها بلاغًا بوجود راكب على متن الطائرة قام بتزوير مستند للسماح له بالسفر بمبلغ 45 ألف جنيه، مخالفًا قوانين انتقال النقد المصرى للركاب، والذى يسمح باصطحاب 5 آلاف جنيه فقط.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، أنه بعد تحرك رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الخرطوم تلقت سلطات المطار بلاغًا يفيد بوجود راكب على الرحلة قام بتزوير مستند يفيد بأنه تابع لإحدى الجهات وسيتوجه للسودان لتسليم مرتبات عاملين بشركة هناك، وذلك لتهريب مبلغ 45 ألف جنيه مخالفًا للقوانين، وتم إعادة الطائرة والقبض على الراكب للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى.