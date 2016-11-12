عمر الأيوبى: قناة "on sport" تبحث عن المشاهد أكثر من الربح

كتب احمد مسعود

قال عمر الأيوبى، رئيس القسم الرياضى باليوم السابع، إن فوز قناة مصرية هى “onsport” بحقوق بث مباراة منتخب مصر أمام غانا، يعتبر تحول فى مجال الإعلام.

وشدد الأيوبى من خلال برنامج "الليلة الكبيرة" المذاع على قناة “on sport”، على أن المشاهد المصرى منذ 10 أو 15 سنة، عليه أن يحجز على المقهى لمشاهدة أى مباراة فى بطولة كبيرة، مشددًا على أن “on sport”، انتصرت للمشاهد لاسيما أن القناة القطرية، كانت ترفض بيع مباريات الفرق والمنتخب المصرى مقابل أى أموال.

وأكد أن بيع اتحاد الكرة حقوق بث مباراة مصر وغانا، للقناة المصرية on sport، يبحث عن المشاهدة أكثر من الربح.