رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر يمثل فرصة للتفاعل بين المسئولين ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين، مشيراً إلى أجواء التفاءل لتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، مؤكداً موافقة صندوق النقد الدولى أمس على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، والذى تزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتمانى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث، أنه جارٍ العمل على تطوير هيكلة شركات الأعمال العام والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى.