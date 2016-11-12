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إلغاء ودية الأهلى وسكر الحوامدية

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إلغاء ودية الأهلى وسكر الحوامدية إلغاء ودية الأهلى وسكر الحوامدية

نورهان فايد

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلى انه تقرر الغاء ودية الفريق مع سكر الحوامدية غدا الاحد.

موضحا ان مسئولو سكر الحوامدية وبسبب ارتباطهم بمباراة فى الدورى طلبوا تأجيل اللقاء الودى الى يوم الاثنين وهو ما رفضه الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام البدرى لعدم الاخلال بالجدول المحدد للفريق.

واضاف عبدالحفيظ ان الفريق سوف يؤدى مرانه بشكل طبيعى غدا الاحد فى الثانية ظهرا وهو الموعد الذى كان محددا للقاء سكر الحوامدية على ان يحصل الفريق على راحة من التدريبات الاثنين وفقا للجدول المحدد من قبل.

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