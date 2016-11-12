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غدا ..الاستئناف على وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير

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غدا ..الاستئناف على وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير غدا ..الاستئناف على وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير

تنظر غدا الأحد محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على حكم أول درجة، الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، والذي صدر في 21 يونيو الماضي .

كانت محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكما في سبتمبر الماضي، نص على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الصادر فى الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية من محكمة القضاء الإداري.

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