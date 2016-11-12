رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الثالث

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مساء اليوم السبت، فعاليات افتتاح مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الثالث، والذي يقام تحت شعار “مصر – طريق المستقبل – الانطلاقة والتحديات”، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر واقع الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها والقضايا الاقتصادية الملحة والرؤية المستقبلية التي تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، ويستعرض الرؤية الاقتصادية للدولة ممثلة في الوزراء المختصين، إضافة إلى آراء الخبراء ورجال التنمية والاقتصاد في كل التخصصات.

وتبدأ أولى جلسات المؤتمر، الذي يختتم الإثنين المقبل، تحت عنوان “السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار”، ويشارك فيها وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الدكتور علي مصيلحي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، ورئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد أبو الوكيل.