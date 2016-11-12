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صرف المستحقات سلاح الأسيوطي قبل مواجهة المنيا

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صرف المستحقات سلاح الأسيوطي قبل مواجهة المنيا صرف المستحقات سلاح الأسيوطي قبل مواجهة المنيا

نورهان فايد 

أكد وائل حبيب المشرف العام علي الكرة بنادي الأسيوطي علي أن مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الأسيوطي قامت بصرف جميع مستحقات اللاعبين المتبقية لهم من مكأفأت الفوز في أخر مباراة أمام طهطا وكذلك مرتبات اللاعبين والجهاز الفني متمثلة في القسط الشهري من عقود كل منهم لشهر نوفمبر الحالي.

يأتي ذلك تحفيزآ للاعبين قبل المواجهة الصعبة للفريق مع فريق المنيا والمقرر اقامتها غدا الأحد ضمن مبارايات الحولة السادسة من عمر المجموعة الأولي للممتاز "ب"ويدخل الأسيوطي هذه المواجهة وعينه علي الثلاث نقاط املآ في مواصلة المشوار وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز في الاربع مواجهات السابقة.

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