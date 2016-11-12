الأهلي يلغى ودية سكر الحوامدية

رمضان حسن

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تقرر الغاء ودية الفريق مع سكر الحوامدية التى كان مقررًا إقامتها غدًا "الأحد".

وأوضح مدير الكرة أن مسئولى سكر الحوامدية طلبوا تأجيل اللقاء الودى إلى يوم الاثنين وهو ما رفضه الجهاز الفنى للأحمر بقيادة حسام البدرى لعدم الاخلال بالجدول المحدد للفريق.

وأضاف أن الفريق سوف يؤدى مرانه بشكل طبيعى غدًا فى الثانية ظهرًا وهو الموعد الذى كان محددًا للقاء سكر الحوامدية على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات الاثنين وفقًا للجدول المحدد من قبل.

ويستعد الأحمر لملاقاة الإنتاج الحربى يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة التاسعة لبطولة الدوري.