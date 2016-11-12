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تمرد فى "الشواكيش " بسبب المستحقات

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تمرد فى "الشواكيش " بسبب المستحقات تمرد فى "الشواكيش " بسبب المستحقات

نورهان فايد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة اليوم موقفا مؤسفا كان بطله عدد من اللاعبين الذين تمردوا ورفضوا أداء المران بسبب صرف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة الشرقية للدخان يوم الاثنين القادم في الجولة السادسة من عمر دورى القسم الثانى.

وقد طالب اللاعبون الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل العودة للتدريبات خاصة وأنهم لم يحصلوا إلا على 25 % الأولى من مقدم العقود.

وعلى الفورقام هشام زكريا المدير الفنى للفريق بتصعيد 17 لاعب من ناشئي النادى لتدعيم تدريبات الفريق الأول وانتقاء الأفضل منهم للعب مع الفريق فى مباريات الدورى .

يذكر أن فريق الترسانه قد حصل على 3 نقاط فقط من 5مباريات ليحتل مؤخرة جدول الترتيب.

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