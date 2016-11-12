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مدرب غانا الإسرائيلى: مصر بلد عظيم ولا توجد أى تهديدات ضدى

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مدرب غانا الإسرائيلى: مصر بلد عظيم ولا توجد أى تهديدات ضدى مدرب غانا الإسرائيلى: مصر بلد عظيم ولا توجد أى تهديدات ضدى

>كتب – محمود محيى

قال إفرام جرانت، المدرب الفنى لمنتخب غانا، الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية، اليوم السبت عقب وصوله لمطار برج العرب بمدينة الإسكندرية لقناة "وان سبورت" الإسرائيلية، إن بلد له تاريخ عظيم، وأن المباراة التى سيلعبها مع المصرى ليست سوى مباراة مهمة لكرة القدم.

 

وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود تهديدات ضده والتى أطلقتها وسائل إعلام غانية واتحاد الكرة الغانى، قال جرانت: "لست خائفا من التهديدات، وأننى لست سياسيًا، ومصر وفرت كل الإجراءات الأمنية لحماية المنتخب الغانى دون تفرقة".

 

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن النجوم السوداء سيلعبون أول التصفيات المؤهلة لكأس العالم خارج أرضهم فى مصر، مشيرة إلى أنه تم تعزيز إجراءات الأمن فى المطار.

 


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