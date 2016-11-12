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إضراب لاعبى الترسانة عن التدريبات بسبب المستحقات

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إضراب لاعبى الترسانة عن التدريبات بسبب المستحقات إضراب لاعبى الترسانة عن التدريبات بسبب المستحقات

>كتب - هيثم عويس

غاب 18 لاعبًا من القوام الأساسى للاعبى الترسانة خلال مران اليوم الذى يستعد الفريق من خلاله لمواجهة الشرقية للدخان بعد غد الاثنين فى الأسبوع السادس للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى باستاد الشاذلى بميت عقبة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .

 

وقد اضطر هشام زكريا المدير الفنى للترسانة إلى تصعيد عدد من ناشئي النادى مواليد 1997 لتدعيم تدريبات الفريق الأول وانتقاء الأفضل منهم للعب مع الفريق فى مباريات الدورى .

 

وقد ربط اللاعبون عودتهم للتدريبات بالحصول على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل العودة للتدريبات خاصة وأنهم لم يحصلوا إلا على 25 % الأولى من مقدم العقود.

 


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