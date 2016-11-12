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راشفورد.. على رادار ريال مدريد

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راشفورد.. على رادار ريال مدريد راشفورد.. على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير إنجليزية وإسبانية، أن نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد قد أرسلت كشافين لمتابعة المهاجم الشاب الذي لعب للمرة الأولى في تاريخه مع الفريق الأول للشياطين الحمر في شهر فبراير الماضي.

التقارير أكدت نية الفريق الملكي ضم الدولي الإنجليزي الموسم المقبل، ليصبح أصغر لاعب في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان.

راشفورد البالغ من العمر تسعة عشر عاما صعد من الفريق الرديف في مانشستر يونايتد، ووقع عقدا جديدا معه في مايو الماضي حتى عام 2020.

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