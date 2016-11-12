حاملة الطائرات “أدميرال كوزنيتسوف” المرعبة تصل الساحل السوري

باتت حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنيتسوف”، التي أرسلت لتعزيز القوات العسكرية الروسية في سوريا، قبالة الساحل السوري، وفق ما أعلن قائدها سيرغي أرتامونوف.

وقال أرتانوموف في تصريحات تلفزيونية إن “سفن مجموعة الطائرات الروسية وصلت إلى المنطقة المحددة شرقي البحر المتوسط. إنها تقوم بأداء مجمل مهامها في المياه إلى الغرب من الساحل السوري”.

وتعد “أدميرال كوزنيتسوف” أضخم سفينة في الأسطول الروسي، وهي مجهزة بطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر حربية مستعدة لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في معاقلهم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السفينة، التي تمتد على طول 305 أمتار، يمكنها حمل 41 طائرة و18 طائرة هليكوبتر. وقالت تلك التقارير في وقت سابق إن تلك السفينة ستشن الهجمات على معاقل تنظيم داعش ثم ستعود إلى روسيا.

وقال مصدر عسكري-دبلوماسي روسي آنفا: “أعدت هيئة الأركان العامة خطة لإشراك الطيارين التابعين للمجموعة العسكرية المختلطة في ضربات على جماعات إرهابية في سوريا”.

وأضاف أن الغرض من هذه الخطوة “إعطاء طواقم الطائرات فرصة اكتساب الخبرة في تنفيذ المهام القتالية من على سطح حاملة طائرات لقصف الأهداف على الأرض”.