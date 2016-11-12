حفرية “تنين الوحل” تظهر أن الديناصورات مرت بمرحلة ازدهار قبيل دمارها

في غابة استوائية رطبة في جنوب الصين منذ دهور خلت أصبح ديناصور يشبه الطائر على نحو لافت وله ذراعان كالجناحين ومنقار بلا أسنان وقمة تشبه القبة على رأسه محاصرا في الوحل ومات بعد أن حاول سدى تحرير نفسه.

وقال علماء يوم الخميس إن عمالا كانوا يفجرون صخرة خلال بنائهم مدرسة قرب مدينة قانتشو اكتشفوا حفرية محفوظة بشكل جيد لديناصور يقارب طوله المترين ويلقب “بتنين الوحل” لا تزال في ذلك الوضع الأصلي الغريب.

عاش ذلك الكائن الذي يعود للعصر الطباشيري (الكريتاسي) ويسمى تونجتيانلونج ليموسوس قبل 66 مليونا إلى 72 مليون سنة في نهاية فترة هيمنة الديناصورات على الأرض التي استمرت أكثر من 160 مليون عام. وكان عضوا في فصيلة تسمى أوفيرابتوروسور وهي أقرب فصائل الديناصورات نسبا للطيور والتي تطورت من ديناصورات صغيرة ذات ريش.

وقال عالم الحفريات ستيف بروسات من جامعة أدنبرة باسكتلندا الذي عمل على الدراسة التي نشرت في دورية ساينتيفيك ريبورتس العلمية إن الحفرية تزيد من فهم تطور الديناصورات قبيل تعرضها للدمار.

وقال بروسات إن اكتشاف تونجتيانلونج وخمسة ديناصورات أخرى من فصيلة أوفيرابتوروسور في جنوب الصين أظهر أن هذه الفصيلة كانت لا تزال في حالة ازدهار وتنوع خلال البضعة ملايين سنة الأخيرة قبل أن يضرب كويكب الأرض قبل نحو 66 مليون عام ليمحو الديناصورات من على ظهرها.

وأضاف “حقيقة أنه كان هناك عدد كبير منها تعد دليلا على كيف كانت الديناصورات في حالة جيدة تماما حتى النهاية.”

وحافظت الحفرية على لحظة مأساوية للأجيال القادمة.

وتابع بروسات “رقبته مقوسة ورأسه مدبب وذراعاه ممدودتان على الجانبين. إنه وضع غريب للجسد.