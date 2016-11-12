وحدات "حماية سنجار" العراقية تحرر 3 قرى قرب الحدود السورية

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تمكنت وحدات "حماية سنجار" الكردية العراقية، اليوم السبت، من انتزاع السيطرة على ثلاث قرى عراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى غربى قضاء سنجار المحرر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال مصدر كردى إن وحدات حماية سنجار حررت قرى: سوكينى وحيال وتورا القريبة من الحدود السورية، وقتلت العديد من الإرهابيين وتمكن آخرون من الفرار.

أكدت وزارة التجارة العراقية تزويد الرمادى مركز محافظة الأنبار بالمواد الغذائية من السكر والزيت والأرز والدقيق.. وقال مديرعام دائرة الرقابة التجارية والمالية رئيس خلية الأزمة بالوزارة حسين فرحان إن الوزارة وفرت أمس المواد الغذائية لمدينة الرمادى والمناطق المحيطة بها بمشاركة الحكومة المحلية وكذلك مناطق الفلوجة والبغدادى وأغلب مناطق محافظات الأنبار.

وأشار فرحان، فى تصريح صحفي، إلى أن الوزارة بمشاركة خلية الازمة توجهت الى الموصل وتم اجراء احصاء للقرى المحررة وتزويد مناطق "القيارة" وقراها و"حمام العليل" والقرى المحررة فى المحور الجنوبى لعمليات تحرير الموصل، وسيتم تزويدها خلال الساعات المقبلة بالمفردات الغذائية الأساسية .

ونوه إلى أن وزارة التجارة استكملت المخزون الاستراتيجى الغذائى للموصل من الأرز والزيت والسكر والدقيق وبكميات كافية ، ووضعت فى مخازن قريبة من مركز محافظة نينوى لنقلها لسكان المناطق المحررة بشكل عاجل وسريع .