أنطوي يتحدث عن مباراة مصر وغانا.. ويؤكد: "هاشجع الفريقين عشان محدش يزعل"

نورهان فايد

تحدث الغاني جون أنطوي، مهاجم النادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة غدا بين منتخب بلاده الذي يحل ضيفًا على نظيره المصري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أنطوي، "المباراة صعبة جدًا على المنتخبين، نحن أمام فريقين هما الأقوى في القارة الأفريقية بأكملها، المنتخب المصري يوجد به لاعبين كبار جدًا، ويمثلون قوة كبيرة للفراعنة، بجانب أن المباراة ستقام في مصر، والحضور الجماهيري متوقع أن يكون بكثافة".

وأضاف: "نفس الأمر لمنتخبنا الغاني، يوجد به لاعبين كبار جدا وهو منتخب قوي، هم يعلمون جيدًا ماذا يريدون من مباراتهم هنا، وفي كل الأحوال الفريق الأفضل فنيًا وتكتيكيًا، والقادر علي إيقاف خطورة الفريق الأخر، هو من سيكون له الغلبة في النهاية".

وعن المنتخب المصري، أوضح أنطوي: "محمد صلاح هو أخطر لاعب، وهو قوة كبيرة لفريقه، ويعتبر واحدًا من أهم اللاعبين في القارة، ويمكنه صنع الفارق في أي لحظة لصالحه منتخبه، ولدينا ما فعله أمام المنتخب النيجيري في تصفيات أمم إفريقيا ونجاحه في إحراز هدف في الدقائق الأخيرة. وهناك أيضًا لاعبون آخرون أمثال عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي".

وعن اللاعبين في المنتخب الغاني، أكد مهاجم الأهلي: "هناك مجموعة من اللاعبين الممتازين، يأتي على رأسهم كريستيان واتسو لاعب نيوكاسل الإنجليزي، وهو خطير جدًا، وأندريه أيو لاعب ويستهام يونايتد. ونفس الأمر لباقي اللاعبين لأنهم لا يقلون خطورة ومهارة، ومعروف قوة وخطورة المنتخب الغاني في القارة السمراء، ولابد أن يعمل المنتخب المصري ألف حساب لهم في المباراة".

وكشف اللاعب الغاني عن المنتخب الذي سيشجعه في مباراة الغد، قائلًا: "هاشجع الاتنين عشان بحبهم، وعشان محدش يزعل مني".

شبكةعيونالإخبارية

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