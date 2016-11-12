أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة المحلة يناقش تعديلات خطوط الجهد المتوسط مع النواب

Google+ Print
رئيس مدينة المحلة يناقش تعديلات خطوط الجهد المتوسط مع النواب رئيس مدينة المحلة يناقش تعديلات خطوط الجهد المتوسط مع النواب

>الغربية – عادل ضرة

عقد اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة اليوم السبت اجتماعا لمناقشة تعديلات خطوط الجهد المتوسط لمدينة المحلة الكبرى ومراكزها، بحضور الدكتور محمد عبده والدكتور محمود شحاتة وحامد جلال جهجة ونعمت قمر أعضاء مجلس النواب والمهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع الكهرباء لشرق الدلتا.

وناقش الاجتماع قرار محافظة الغربية بتخصيص 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق محافظة الغربية منها 15 مليونا لمركز المحلة وأول وثان المحلة والسنطة وزفتى وسمنود، وتم العرض على جميع رؤساء الوحدات المحلية وتم الاتفاق على قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية بدراسة بيان المقايسات التفصيلية لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق مدينة المحلة ومراكزها لإبداء آرائهم فيها على أن يتم البدء بالكتل القديمة الأكثر خطورة فوق أسطح المنازل ثم الأقل خطورة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365