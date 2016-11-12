رئيس مدينة المحلة يناقش تعديلات خطوط الجهد المتوسط مع النواب

الغربية – عادل ضرة

عقد اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة اليوم السبت اجتماعا لمناقشة تعديلات خطوط الجهد المتوسط لمدينة المحلة الكبرى ومراكزها، بحضور الدكتور محمد عبده والدكتور محمود شحاتة وحامد جلال جهجة ونعمت قمر أعضاء مجلس النواب والمهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع الكهرباء لشرق الدلتا.

وناقش الاجتماع قرار محافظة الغربية بتخصيص 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق محافظة الغربية منها 15 مليونا لمركز المحلة وأول وثان المحلة والسنطة وزفتى وسمنود، وتم العرض على جميع رؤساء الوحدات المحلية وتم الاتفاق على قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية بدراسة بيان المقايسات التفصيلية لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق مدينة المحلة ومراكزها لإبداء آرائهم فيها على أن يتم البدء بالكتل القديمة الأكثر خطورة فوق أسطح المنازل ثم الأقل خطورة.