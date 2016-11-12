ننشر الأسماء النهائية لأعضاء مجلس الدولة المرشحين بانتخابات نادى القضاة

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الجيد العوامى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتير عام النادى، من غلق باب الترشح على انتخابات مجلس الإدارة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وأسفرت كشوف المرشحين عن ترشح ٣١ عضوا من أعضاء مجلس الدولة، حيث ترشح على مقعد رئيس النادى كل من المستشارين سمير يوسف البهى، وأحمد زكريا متولى، وعمرو محمد شاهين، ومحمد قنديل.

كما ترشح على مقعد نائب الرئيس والوكلاء كل من المستشارين أيمن حجاج، وأحمد سعيد عبد العزيز، وسالم صقر، وحسن البدراوى، وإيهاب نبيل، ونادر جاويش، ومحمد أبو العيون مهران، وعمرو عبد الرحيم.

وترشح عن درجة مستشار كل من إسلام توفيق الشحات، ومحمود البوشى، ووليد السقا، وعبدالرؤوف خليفة، وأحمد شفيق، كما ترشح عن درجة مستشار مساعد كل من المستشارين وائل فرحات، وحسام يوسف، ومحمد عنانى، ويوسف ضياء.

كما ترشح أيضا عن درجة النواب كل من المستشارين حمدى مصطفى رضوان، ومصطفى أحمد كمال، وعبد اللطيف عبد الغفار الشاذلى، وعبد الرحمن نصير، وأحمد عثمان، كما ترشح عن درجة مندوب ومندوب مساعد كل من محمد محمود توفيق، وإسلام كمال، وأحمد هشام، ومحمد شكرى، ومحمد بهاء الدين.

يذكر أن أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، يتكون من ١٥ عضوا، مقعد الرئيس، و٤ مقاعد لدرجة نواب الرئيس والوكلاء، ومقعدين لدرجة المستشارين، و٣ مقاعد لدرجة مستشارين مساعدين، ومقعدين على درجة النواب، ومقعدين على درجة المندوبين والمندوبين المساعدين، ومقعد لدرجة الأعضاء السابقين.