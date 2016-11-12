أخبار مصر للساعة 6.. السيسى: أقدّر اختيار المصريين وتجنبهم دعوات التخريب

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلاال الساعات الماضية، أهمها تصريح الرئيس السيسى: أقدّر اختيار المصريين لمسار التنمية وتجنبهم دعوات التخريب.

قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع كبار رجال الدولة ناقش الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الانفاق الحكومى وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

مع موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى،على إقراض مصر 12 مليار دولار وسداده على 3 سنوات، يستعرض "اليوم السابع" فى الفيديو جراف التالى أهم 10 محطات فى رحلة الحصول على قرض الصندوق.

نجع فريق من الهاكرز الصينيين فى اختراق هاتف جوجل بيكسل الجديد فى أقل من 60 ثانية، إذ تمكن فريق من القراصنة الأخلاقيين المعروفين باسمQihoo 360 باختراق الهاتف خلال مسابقة القرصنة PwnFest فى سيول بكوريا الجنوبية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار عمل اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأى والتعبير.

حضر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مران الفراعنة الأخير ببرج العرب، استعدادا لغانا فى المباراة المقرر لها السادسة مساء باستاد برج العرب، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

واصلت مكاتب بنوك صرف العملات بمطار القاهرة الدولى، استقبال عملائها اليوم السبت، لعمليات التداول، وسط تراجعا للدولار أمام الجنيه المصرى لليوم الثالث على التوالى، وذلك عقب إعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربى بالإضافة إلى كل من مصر والمغرب والسودان والأردن واليمن عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التى تنتهجها إيران فى المنطقة.

سجل "ميا" الهدف الأول لمنتخب أوغندا فى شباك الكونغو برازافيل، فى المباراة التى تجمعهما حالياً بالعاصمة الأوغندية "كمبالا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا، والتى تضم أيضاً منتخبى مصر وغانا.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعّي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو لبحث ملفات الشباب المحبوسين، إن اللجنة التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وتم الاتفاق على الإفراج عن قائمة أولى من المحبوسين فى قضايا التظاهر والنشر خلال 48 ساعة من الآن.

وصلت منذ قليل، بعثة فريق منتخب غانا، إلى مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، لمواجهة المنتخب المصرى، المقرر إقامتها غدًا الأحد، فى استاد برج العرب، وكان فى انتظار المنتخب الغانى، عمر ساندا أحمد، سفير غانا بالقاهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، فى القبض على نجلاء مغربى المتهمة بدهس المواطنين بسيارتها أثناء مشاجرة فى الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة دهس المواطنين".

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية غرامة قدرت بـ185 ألف دولار ضد الخطوط الجوية القطرية لخرق طائراتها حظرا جويا فوق مناطق تعتبرها إدارة النقل الأمريكية غير آمنة.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر، حالة الطوارئ فى معسكر الفراعنة استعدادا لمباراة الغد أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، باستاد برج العرب بحضور 60 ألف مشجع.

هز انفجار عنيف ضريح "شاه نوراني" الشيعي شمالي كراتشي في إقليم بلوشستان الباكستانى، 30 قتيلاً و 70 جريحاً على الأقل، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية ومجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية المقدم من لجنة التضامن هو قانون يستهدف حماية الأمن القومى المصرى.

حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر بقميص الفراعنة، استعداداً لمباراة غانا المقرر لها السادسة مساء، بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.