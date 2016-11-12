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فيديو نادر منذ 80 عاما..ملك السعودية يحث المسلمين على التماسك والتقرب إلى الله

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فيديو نادر منذ 80 عاما..ملك السعودية يحث المسلمين على التماسك والتقرب إلى الله فيديو نادر منذ 80 عاما..ملك السعودية يحث المسلمين على التماسك والتقرب إلى الله

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن _ أرشيفية

نشرت صفحة “إدارة الملك عبد العزيز” على حسابها بموقع توتير، مقطع نادر، للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وهو يتحدث في مشعر منى بموسم حج عام 1357هـ الموافق 1938م عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة الحجاج.

وبدا في المقطع الملك عبد العزيز وبجانبه بعض أبنائه، وهو يتحدث قائلاً: “إنه كان من الواجب علينا وعلى المسلمين في هذا البلد الأمين خاصة، وفي البلاد الأخرى عامة، التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، وإنني في موقفي هذا من بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة لتدبر حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها”.

وأضاف: “إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جماعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة”.

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