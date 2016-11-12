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“الشياطين الحمر” تستعد للتخلص من “المنبوذ”

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“الشياطين الحمر” تستعد للتخلص من “المنبوذ” “الشياطين الحمر” تستعد للتخلص من “المنبوذ”

يقترب ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل، في ظل صعوبة مشاركته وخروجه من حسابات المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي قد دخل في صراع قوي مع أندية إيطالية كبيرة، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي.

وقال موقع جريدة توتو ميركاتو أن وصيف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي قد دخل في منافسة مع كل من ميلان وروما للحصول على الدولي الهولندي.

ديباي يعاني في الوقت الحالي ضمن صفوف مانشستر يونايتد حيث شارك لمدة 55 دقيقة فقط ضمن مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأمر الذي يضعه خارج حسابات المدرب مورينيو تماما.

وانضم ديباي لمسرح الأحلام “أولد ترافورد” عام 2014 بمبلغ 25 مليون استرليني في أولى صفقات لويس فان غال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

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