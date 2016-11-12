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رياض محرز: ميسي يمكنه أن يأخذ مكاني

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رياض محرز: ميسي يمكنه أن يأخذ مكاني رياض محرز: ميسي يمكنه أن يأخذ مكاني

قال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، إن نجوم الدوري الإسباني هم الأكثر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي دخل هو أيضا قائمة المرشحين لها.

وأعرب محزر، الذي قاد فريقه ليستر سيتي إلى إنجاز تاريخي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، عن أمله بأن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانبه في صفوف “الثعالب”.

لكنه أشار مازحا أنه لو تحققت هذه الأمنية المستحيلة، فإن البرغوث ميسي سيأخذه مكانه في الفريق، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، السبت.

وتوقع نجم الجزائري أن تنحصر الكرة الذهبية لهذا الموسم بين 4 نجوم في الليغا هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجمي نادي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وبالإضافة إلى إنجازه التاريخي بقيادة ليستر للفوز بلقب البريميرليغ لأول مرة في تاريخ النادي، فقد اختير رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، في إنجاز عربي فريد من نوعه.

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