بالصور.. محافظ بني سويف يلتقي بأهالي قري ناصر لبحث مطالبهم

التقى المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بعدد من أهالي قرية بهبشين مركزناصر في حضور النائب هشام مجدي عضو مجلس النوًاب واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة ناصر في إطار خطة المحافظة للتواصل المباشر مع المواطنين بالقرى للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم وسبل النهوض والتنمية في كافة الخدمات

وخلال اللقاء بحث المحافظ سبل النهوض بالقرية في مختلف المجالات وآليات تنميتها وتحسين الخدمات بها خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والصرف الصحي والري والزراعة، بالإضافة إلى طرح عدد من الأفكار لتكون القرية وتوابعها من القرى المنتجة وتكون نموذجاً يمكن تطبيقه على باقي قرى المحافظة

ونوًه المحافظ عن بعض الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة في عدد من القطاعات والملفات الهامة مثل محور المستشار عدلي منصور والذي سيبدأ العمل فيه خلال الأيام القليلة المقبلة ، بالإضافة إلى الحلول النهائية لمشكلة الصرف الصحى والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية والتي تشكل خطورة على الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المتاخمة لها ، مشيرا إلى قرب نهو مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين والذي يتم تنفيذه بنظام المعالجة المدمجة (mbr) والذي سيسهم تعميمه في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى ، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع للوصول لحلول جذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من القرى

وأضاف المحافظ أن المحافظة في سبيلها لتحقيق نقلة نوعية وحضارية ووضع بني سويف على الخريطة العالمية من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 69ألف فدان لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وإنشاء منطقة خدمات بها والذي سينعكس بشكل كبير في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة حيث يستهدف المشروع 250 فرصة عمل ، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من زراعات تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية ، فضلاً عن الإضافة الكبيرة إلى الناتج القومي وانعكاسات ذلك بشكل إ يجابي على مجالات متنوعة

وطالب المحافظ أهالي القرية بالعمل الجاد والتعاون مع الجهود الحكومية من أجل النهوض بقريتهم في كافة المجالات تحت شعار ” بهببشين قرية نموذجية” على مستوى الجمهورية ، مؤكداً على دعمه الكامل لأية قرية تعمل تحت هذا الشعار ، منوهاً أن المحافظة أطلقت مسابقة أفضل مركز وأفضل قرية وستكون المعايير هي مستوى جودة الخدمات وتنفيذ مشروعات نتاجية ومستوى التعاون من أهالي القرية مع الحكومة وهو ما يسمى بتفعيل المشاركة المجتمعية

وفي ختام اللقاء وعد أهالي القرية المحافظ بالعمل ليل نهار والتعاون الكامل مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل الإرتقاء بالقرية وتوابعها في كافة النواحي وسيقدمون نموذجاً مشرفاً يحتذى به ، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للمجهودات التي يبذلها المحافظ في الاهتمام بالقرى وتصريحه دائما بأن القرية نقطة إنطلاف التنمية ، معربين عن سعادتهم بموافقة المجلس التنفيذي بفصل بهبشين عن الوحدة المحلية لقرية دلاص لتكون مجلس قروي مستقل.