أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد فوزه على كلينتون.. تساؤلات حول مدى التزام ترامب بتنفيذ وعده بالتخلي عن مرتب الرئيس

Google+ Print
بعد فوزه على كلينتون.. تساؤلات حول مدى التزام ترامب بتنفيذ وعده بالتخلي عن مرتب الرئيس بعد فوزه على كلينتون.. تساؤلات حول مدى التزام ترامب بتنفيذ وعده بالتخلي عن مرتب الرئيس

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

وضعت الانتخابات الأميركية أوزارها وحان وقت تنفيذ الوعود، في 17 سبتمبر 2015، تعهد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بالتنازل عن مرتبه حال فوزه بالرئاسة.

وبحسب ما أوردته “العربية نت” في تقرير اليوم السبت، قال ترمب خلال هذا التجمع المذكور في ولاية نيوهامبشير: “أتعلمون أول ما سأفعل إذا انتخبت رئيساً، لن أحصل على أي مرتب، إنه لا يعني لي شيئاً”.

يذكر أن دخل الرئيس الأميركي وفقاً للقانون هو 400 ألف دولار سنوياً تُدفع عبر مرتبات شهرية، بالإضافة إلى مخصصات قيمتها 50 ألف دولار للمساعدة في قيامه بواجباته الرئاسية.

وخلال سبتمبر 2015 أيضاً، تعرض ترمب لسؤال خلال مقابلة على “تويتر” حول استعداده للتنازل عن مرتبه إذا دخل البيت الأبيض، وهنا أكد ترمب أنه لن يتقاضى دولاراً واحداً.

وأضاف ترمب لحظتها أنه أنفق الكثير من أمواله الخاصة على تمويل حملته الانتخابية.

وتساءلت وسائل إعلام أميركية، أمس الجمعة، إذا كان ترمب سينفذ وعده بالتخلي عن راتبه، ولكن الرئيس المنتخب لم يتحدث في هذا الموضوع بعد.

ويعد ترمب من رجال الأعمال البارزين في عالم العقارات والإعلام وهو أيضا من أسرة ثرية ووالده فريد ترمب كان من أكبر المستثمرين في العقارات. وقدرت مصادر ثروة الرئيس المنتخب بحوالي 4.5 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي الراحل هربرت هوفر عام 1929، والرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي عام 1961، تنازلا عن مخصصاتهما الرئاسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»