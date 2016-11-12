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السيسى: أقدّر اختيار المصريين لمسار التنمية وتجنبهم دعوات التخريب

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السيسى: أقدّر اختيار المصريين لمسار التنمية وتجنبهم دعوات التخريب السيسى: أقدّر اختيار المصريين لمسار التنمية وتجنبهم دعوات التخريب

>كتب محمد الجالى

أشاد الرئيس عبد الفتاح ، بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعّي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

 

وأعرب الرئيس عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم.

 

وقد وجه باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.


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مصر 365

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