إنستغرام تؤكد العمل على دعم ميزة “البث المباشر”

أكدت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير إنستغرام الجمعة، عزمها جلب إمكانية “البث المباشر” إلى تطبيقها، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من تسريب لقطات للميزة على نسخة تجريبية من التطبيق. حسبما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وكشف الرئيس التنفيذي لإنستغرام، كيفن سيستروم، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز عن اهتمام شركته بالبث المباشر، وقال “البث المباشر مثير حقا بالنسبة لنا، أعتقد أنه سيعزز ما نقوم بها”.

وأضاف سيستروم، الذي لم يفصح عن موعد إطلاق ميزة البث المباشر “إن كنت أحاول تقوية العلاقات مع شخص ما أحبه، عندها سيكون البث المباشر بالنسبة لي طريقة رائعة للتقرب منهم”.

وتأتي تصريحات سيستروم بعد نحو عشرين يوما من رصد موقع روسي ما قال إنها ميزة جديدة على تطبيق إنستغرام تتيح للمستخدمين إجراء بث مباشر، فيما ظهر أنه مسعى جديد من فيسبوك المالكة للخدمة إلى جلب ميزة أثبتت نجاحا على تطبيقها الرئيسي.

للميزة من نسخة تجريبية لتطبيق إنستغرام على نظام أندرويد، تظهر أنها مدمجة ضمن ميزة القصص Stories، مع عبارة “مباشر” LIVE على فيديو حي يظهر في مقدمة قسم القصص.

وعرض الموقع الروسي أيضا لقطة للشاشة الخاصة بالميزة على التطبيق، مع زر أحمر اللون جديد باسم “غو إنستا” Go Insta! بمعنى ابدأ البث المباشر عبر إنستغرام.

يشار إلى أن فيسبوك تعتقد أن تجارب البث “الغامرة” هي المستقبل، لذا فهي تستثمر بكثافة في تقنيات الواقع الافتراضي، وتؤمن بأن الفيديو الحي سيكون جسرا للوصول يربط بين خدماتها والواقع الافتراضي.