روبرت ريدفورد يودع التمثيل ويعتزل عن عمر يناهز 80 عاما

أعلن النجم الأميركي، روبرت ريدفورد، البالغ من العمر 80 عاما، عزمه التقاعد عن التمثيل، للتركيز على الإخراج وعلى ما قال إنه حبه الأول وهو الفن.

وفي مقابلة نشرت على الإنترنت، قال نجم هوليوود، الذي قام ببطولة العديد من الأفلام من بينها “أوت.أوف أفريكا” و”ذا ستينغ”، إنه تعب من التمثيل.

وأضاف، في مقابلة نشرها موقع “ووكر آرتسنتر” في مينابوليس، “أنا شخص غير صبور، لذلك فمن الصعب علي الجلوس ثم تمثيل مشهد بعد مشهد بعد مشهد. النشاط الذي أفكر فيه حاليا هو العودة للرسم”.

لكن ريدفورد، الذي لم يفز أبدا بجائزة أوسكار كممثل رغم تاريخها لمهني الحافل، لن يختفي عن شاشة السينما قريبا.

وقال إن لديه فيلمين يجري تصوريهما حاليا، أحدهما تشاركه بطولته جين فوندا التي شاركته من قبل بطولة فيلم “بيرفوت إن ذا بارك” عام 1967.

ووفقا لموقع الأفلام “آي.أم.دي.بي.كوم”، فمن المتوقع أن يبدأ عرض الفلمين عام 2017.

وقال ريدفورد، “بمجرد انتهائهما سأقول: حسنا هذا وقت وداع كل ذلك.. ثم سأركز فقط على الإخراج”.

ووضعت أفلام مثل “أول ذا بريزيدنتس من” و”ذا واي وي وير” ريدفورد في مصاف أبرز نجوم السينما في السبعينيات والثمانينيات.

ثم تحول في وقت لاحق للإخراج، وفاز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم “أوردينيري بيبول” عام 1980.