المغرب.. رجل يرمي بأكثر من 200 ألف درهم في الشارع

ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن السلطات الأمنية في مدينة فاس المغربية، فتحت تحقيقا في ظروف إلقاء رجل لأكثر من 220 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار) في الشارع على الملأ، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة “الصباح” أن الرجل في العقد الخامس من عمره، وقد أصيب بنوبة عصبية وغادر منزله متأبطا كيسا أزرق به مبلغ كبير من المال، قبل أن يفاجئ المارة بشارع في حي الفرح بمدينة فاس بشروعه في رمي الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 درهم، في الهواء وهو يصيح بطريقة هستيرية أثارت انتباه الجميع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية أن الضحية كان يملك ثروة مهمة من عمله، قبل أن يصاب بمرض نفسي غيّر من تعامله مع كل أفراد عائلته ومعارفه، رغم هدوئه المشوب بالحذر، قبل أن ينفجر ويتخلص من ثروته بتلك الطريقة الغريبة التي لم يستسغها أفراد عائلته الذين يجهلون ظروف سحبه هذا المبلغ.

وكان لتدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب، دور كبير في استرجاع نحو 120 ألف درهم من مجموع المبلغ الذي رماه، فيما قدرت المصادر المبلغ المفتقد بأكثر من 100 ألف درهم، يعتقد أن أشخاصا استولوا عليها بعد جمعها من الشارع العام في اللحظة التي كان فيها الضحية يعدو ويرمي بها ذات اليمين والشمال.