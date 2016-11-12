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وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس العريش

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وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس العريش وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس العريش

فاجأ الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم السبت، مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بمدينة العريش الفترة المسائية واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول.

وشدد التداوى خلال الزيارة على النظافة العامة داخل الفصول بالمدرسة، وتفعيل مبادرة “درس في مدرستي” داخل المدرسة، وتوزيع الأغذية المدرسية على فصول المدرسة، وتوزيع الإشراف اليومي على الأدوار في المدرسة.

وقام بتحويل المشرف العام للتحقيق لعدم توزيعه المشرفين على الأدوار، وتحويل موجه التربية الزراعية للتحقيق؛ لعدم حضوره طابور المدرسة للفترة المسائية ووجود عجز في مدرسي المادة بالمدرسة.

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