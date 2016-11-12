شعبة الذهب تتوقع انتعاش الطلب بعد الحصول على قرض صندوق النقد

توقعت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، السبت، انتعاش السوق خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على المعدن الأصفر، بعد انخفاض أسعاره عالميا وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب، في تصريحات له، السبت، إن أسعار المعدن الأصفر واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية، حيث فقدت نحو 20 جنيها مقارنة بتعاملات الأمس، مشيرا إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل 85. 462 جنيه، وعيار 21 سجل 540 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 15. 617 جنيه، أما السعر العالمي فقد بلغ 1227 دولارا للأوقية والجنيه الذهب 4320 جنيها.

يذكر أن البنك المركزي تسلم أمس الجمعة مبلغ 75. 2 مليار دولار من صندوق النقد تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، الذي ستحصل عليه مصر على 4 دفعات.

أ ش أ