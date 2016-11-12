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لجنة العفو عن المحبوسين: سلمنا الرئاسة أول تقرير ضم 83 حالة كدفعة أولى

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لجنة العفو عن المحبوسين: سلمنا الرئاسة أول تقرير ضم 83 حالة كدفعة أولى لجنة العفو عن المحبوسين: سلمنا الرئاسة أول تقرير ضم 83 حالة كدفعة أولى

صرح النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخامسة للعفو الرئاسى بأن اللجنة قد التقت فى ظهر اليوم مع الرئيس عبد الفتاح ، وتقدمت اللجنة من خلال اللقاء بتقرير مرحلى يتضمن آليات ومعايير وأولويات عمل اللجنة بالإضافة لعرض للجهات التى تقوم اللجنة بالتنسيق معها ومنها وزاراتى العدل والداخلية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب والنقابات.

كما تضمت التقرير 83 حالة كدفعة أولى تم تقديمها للرئيس لبحث وضعها على قوائم العفو من ضمنها عدد من الحالات المحكوم عليها فى قضايا رأى ونشر .
> وقد وجهة الرئيس بإستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص كافة حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التى صدر بحقها أحكام باته ونهائية فى قضايا الرأى والتظاهر .

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