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برلمانى: وصول الدفعة الأولى من صندوق النقد سيؤدى لتوازن سعر الصرف

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برلمانى: وصول الدفعة الأولى من صندوق النقد سيؤدى لتوازن سعر الصرف برلمانى: وصول الدفعة الأولى من صندوق النقد سيؤدى لتوازن سعر الصرف

قال أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ،أن تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار سيؤدى إلى توازن سعرالجنية المصرى فى السوق وأيضا توازن سعر الصرف ، وسيعيد الثقته في الاقتصاد المصري .

وأكد عضو البرلمان ، أنه يجب إنفاق القرض فى مشروعات إستثمارية لتعظيم الإستفادة منه وتعويض فوائدة ، ويجب عمل مشروعات صغيرة للشباب بشكل إحترافى ووضع رؤية لها ، مشيرا أن القرارات الإقتصادية الأخيرة التي أصدرتها وأبرزها تعويم الجنيه، كان سببا في دعم موقف لدى صندوق النقد، مؤكدًا أن خطوات الحكومة الاقتصادية للاستفادة من القرض مذكورة في الخطة الاقتصادية للحكومة.

وأكد عثمان ، أنه رغم الصعوبات التى تواجهنا فى المرحلة الراهنة إلا أنه يمكن تجاوزها بالإرادة القوية والعمل الجاد ، ووضع خطط إستراتيجية طويله الأجل وقصيرة الأجل لتنفيذ رؤية إقتصادية قوية تسير عليها الدوله ، بحيث لا تتغير مع تغير الحكومات ولا تتأثر .

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