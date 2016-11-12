محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف لسيارات الأجرة بكفر شكر

تفقد السيد عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية الإدارة الزراعية بمركز ومدينة كفر شكر اليوم السبت الموافق 12/11/2016 لبحث إستغلال قطعة أرض فارغة كموقف لسيارات الأجرة للقرى التابعة للمدينة وذلك بناءا على طلب كل من النائب محمد زكريا محي الدين والنائب خالد يوسف أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة كفر شكر.

وأعرب السيد المحافظ عن رغبته وإهتمامه بالبدء في تنفيذ المشروع خصوصا وأن الأوراق الخاصة به تم عرضها على السيد وزير الزراعة ووافق عليها وسيتم البدء في أقرب وقت في الإجراءات التنفيذية ليتم إستغلال تلك المساحة التي تصل الي أكثر من 2 فدان ونصف لتكون مأوي ومجمعا لكافة سيارات الأجرة التي تتسبب في عرقلة حركة المرور.