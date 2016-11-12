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يناير المقبل..فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية

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يناير المقبل..فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية يناير المقبل..فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية

الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند _ أرشيفية

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية المعنية بمساعدة الضحايا جولييت مياديل، اليوم السبت، أن فرنسا ستستضيف فى التاسع من يناير المقبل مؤتمرًا دوليًا حول مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.

وجاء ذلك فى تصريح، اليوم السبت، للوزيرة ألفرنسية، عشية إحياء الذكرى الأولى لاعتداءات نوفمبر، التى خلفت 130 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

وأوضحت مياديل أن المؤتمر سيعقد بالتعأون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على مدى يومين بهدف تعزير التعأون بين البلدان وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لخدمة الضحايا.

واختتمت وزيرة الدولة ألفرنسية المعنية بمساعدة الضحايا قائلة إن عشرات المتخصصين من أوروبا وأمريكا وإفريقيا سيشاركون فى المؤتمر لاستعراض الخبرات والممارسات الجيدة فى هذا المجال.

أ ش أ

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