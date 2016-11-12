6 نصائح لبناء شخصية طفلك

1- اقض الوقت مع طفلك:

قضاء الوقت مع طفلك يتيح لك معرفة شخصيته ومشاركة هواياته، والإصغاء إليه كما يعلمه أن يظهر اهتمامه و حبه للآخرين.

2- أخبر طفلك أنك تحبه:

فبعض الأطفال لا يشعرون أنهم أهم ما في حياة والديهم لأنهم لا يسمعون كلمات الحب و التقدير.

3- علمه أن يحل المشكلات ولا يهرب منها:

فاذا أراد أن يترك فريق كرة القدم اسأله عن السبب واشرح له دوره الهام في الفريق، واذا أصر على الرحيل فاختر معه هواية جديدة يحبها .

4- اطلب مساعدته وعبر عن امتنانك:

حيث ينصح الخبراء بإدماج طفلك للمشاركة في الأعمال المنزلية، وعبر له عن امتنانك لمشاركته، ويمكنك أيضاً مكافأته لخلق روح التعاون لديه .

5- ساعده على التعامل مع المشاعر السلبية:

ينصح خبراء هارفارد بمساعدة الطفل على التعامل مع المشاعر السلبية من حقد و كراهية ،والتي تنبع من صراع داخل نفس الطفل لخلق إنسان ودود ومحب للآخرين .

6- قل له إن العالم أكبر وأكثر تعقيداً من مجتمعه الصغير:

فالطفل يفكر في دائرة أمانه، ومجتمعه الصغير، ولكن لابد أن يواجه أحداث وأشخاص خارج محيطه يوماً ما، لذا عليك أن تعلمه أن يكون مستمعًا جيدًا، ويلتمس الأعذار للآخرين عبر مشاهدة الأفلام و الصور و الأخبار.

لا شك أن تربية طفل مهذب ومحب ومتعاون أمر شاق وصعب ولكن لهذا خلقنا و صعوبة الأمر لا تقارن بسعادتك عند إتمام هذه المهمة.