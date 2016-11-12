وكيل لجنة الإسكان: قرض صندوق النقد سيؤدي إلى انتعاش الإقتصاد المصري

قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار سيؤدى إلى انتعاش الاقتصاد المصري وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد وكيل لجنة الإسكان، أن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية، وسيدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ، مشسرا أننا جميعا سنعمل على تحقيق هذا البرنامج حتى نصل باقتصادنا لبر الأمان.

وسيساهم فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الشامل في البلاد، مشيرا إلى إن السياسات التي يدعهما البرنامج تهدف إلى تصحيح التشوهات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية للسوق، وخفض عجز الموازنة والدين العام، ودعم النمو، وخلق فرص عمل بالتزامن مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.