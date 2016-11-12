محافظ القليوبية يوجه بإزالة قاعة أفراح مخالفة بمدينة كفر شكر وبتشغيل حديقة الطفل

أمر عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، بإزالة قاعة أفراح مخالفة بمدينة كفر شكر خلف مركز الشرطة حيث قام صاحبها ببنائها بالمخالفة علي أرض تابعة لوزارة الري علي النيل مباشرة، وطلب السيد المحافظ من صاحب القاعة الإطلاع على التراخيص، وتبين أنه لايملك أي تراخيص أو موافقات لها.

وأكد المحافظ أن لا أحد فوق القانون ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مشددًا على أن المحافظة عازمة على القضاء على كافة أشكال التعديات وتحرير نهر النيل من المخالفات الموجودة عليه.

كما وجه المحافظ بإعادة تشغيل حديقة الطفل الموجودة خلف محكمة كفر شكر لتكون متنفسًا لأهالي المنطقة وأطفالهم بعد إهمالها وتركها دون أدني إستغلال خصوصًا أنها تمتلك موقعًا متميزًا علي نهر النيل.