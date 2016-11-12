صور.. عضو البرلمان الألماني يشيد بخطوات مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل، ظهر اليوم السبت، ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والذي يقوم بزيارة الى القاهرة حاليا، حيث استعرض وزير الخارجية أهم المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر، لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية وموافقة صندوق النقد الدولي بالأمس علي تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مما يعد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وبما يعكس اقتناع المؤسسات الدولية بقدرة الحكومة المصرية علي تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا في هذا الصدد علي أن مصر تنظر لألمانيا كشريك اقتصادي رئيسي، معربا عن تطلع مصر لدعم ألمانيا في جهود الإصلاح الاقتصادي، ومثمّنا الاستثمارات الألمانية الكبيرة في مصر في مختلف القطاعات والحرص المصري علي زيادة تلك الاستثمارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن النائب الألماني اهتم بالتعرف علي الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق، فضلا عن جهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تناول وزير الخارجية الموقف المصري تجاه هذه القضايا الحيوية، مشيرا إلي حرص مصر علي وضع حد لمعاناة الشعوب العربية فى تلك البؤر الملتهبة، لا سيما الشعب السوري الشقيق، ومؤكدا تمسك مصر بالحفاظ علي وحدة الاراضى السورية. كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بكل روافده وأشكاله، لما يمثله هذا الفكر من خطر يهدد العالم بأسره.

من جانبه، أشاد النائب الألماني بما تحقق في مصر من خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا اهتمامه أيضا بملف التعليم، ومعربا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار علي مستوي الإقليمي، وكذلك دورها في مكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير الشرعية.