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حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة "سجائر" 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة "سجائر" 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة "سجائر" 4 أيام على ذمة التحقيقات

>قنا – هند المغربى

قررت نيابة مركز نجع حمادى حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر وإشعال النيران بها بعد سرقة محتوياتها 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى وضباط مركز شرطة نجع حمادى من القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارة محملة بالسجائر وإشعال النيران بها بعد سرقتها.

 

وقام المتهمين بقطع الطريق على سيارة رقم 289 ق ل ب قيادة مينا مجدى محملة بكمية من السجائر أمام قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى منذ عدة أيام وقاموا بسرقة محتويات السيارة من كراتين السجائر تحت تهديد السلاح وأشعلوا النيران بها بعد سرقة محتوياتها وفروا هاربين وأفادت التحريات التى قادها العقيد حاتم حفنى رئيس المباحث بأن وراء ارتكاب الواقعه كلاً من محمد.ب.ح، وعبد الله.ك ف، وكرم.ع.ا، وعثر بحوزتهم على 3 دراجات بخارية والسلاح المستخدم والمسروقات وأفادت مناقشتهم بأنهم قاموا بإشعال النيران فى السيارة بعد سرقتها ظنًا منهم أنها تحوى كاميرات قامت بتصويرهم تم تحرير محضر وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.


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